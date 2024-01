Neste sábado (6), 11 armas – algumas delas armas longas – , explosivos e dois carros foram apreendidos com os suspeitos de integrarem uma quadrilha de roubo a banco (assista o vídeo abaixo). As quatro pessoas presas em Missal e Ramilândia pela Polícia Militar são investigadas por invadirem e explodirem uma agência bancária em Diamante D’Oeste, no Oeste do Paraná, na madrugada de sexta-feira (5).

De acordo com a PM, os quatro suspeitos foram presos em três sítios e uma área de mata. Um dos suspeitos estava com mandado de prisão em aberto e tem extensa ficha criminal.

Conforme informações da assessoria do banco, a ação teria durado cerca de 20 minutos e a agência ficou destruída. Apesar dos estragos, nenhum valor foi levado. Um carro que teria sido usado pelos suspeitos foi localizado ainda na sexta-feira na PR-488, incendiado.