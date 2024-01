Um homem, de 21 anos, foi morto a tiros em Maringá, no Noroeste do Paraná. Neste sábado (27), quatro suspeitos atiraram contra ele e moradores de uma casa da Rua Eurico Batista de Oliveira. Conforme o boletim de ocorrência, os atiradores fingiram se policiais para atrair as vítimas.

De acordo com a Polícia Militar, os quatro homens foram até o endereço em um Fiat Palio. Escondendo o rosto com capuz e capacetes, eles perguntaram por uma pessoa que não estava no imóvel.

Vinícius Hugo deitou no chão e dois moradores saíram da casa, ao perceberem a situação. Os três foram baleados e Vinícius morreu ainda no local. Uma mulher, de 60 anos, foi atingida por cinco tiros e um rapaz, de 19, por um. Eles foram encaminhados pelo Siate a hospitais da região.

Na sequência, os atiradores foram até a rua Pioneira Bruna Borim Marim e feriram outro homem. A RICtv Maringá ainda recebeu informações sobre uma quinta vítima, que buscou atendimento em uma unidade hospitalar durante a madrugada deste domingo (28).

O Palio usado nos crimes foi encontrado incendiado na Estrada Jaguaruna.

Não há informações sobre a prisão dos suspeitos. O caso segue em investigação.

Assista o vídeo 👇