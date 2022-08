Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A queda de uma aeronave mobilizou equipes de resgate no final da tarde deste sábado (27). Um idoso de 69 anos morreu no acidente, que aconteceu em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O acidente aconteceu num campo da Rua São Benedito, no bairro Salgadinho, em frente a uma fábrica de batatas.

O avião caiu de bico. Moradores contaram à Banda B que, minutos após a queda, a vítima ainda respirava. O socorro foi chamado, mas o homem não resistiu.

Avião é da fabricante Ultraleger, do ano de 1997. Ele é habilitado para voos diurnos, pouso convencional e tem capacidade para apenas uma pessoa. Pelo sistema da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave está com situação normal de registro.

O local já foi isolado pelos bombeiros. A investigação do acidente vai ficar a cargo do CENIPA, que é o órgão do Comando da Aeronáutica responsável pelas atividades de investigação de acidentes aeronáuticos da aviação civil e da Força Aérea Brasileira.