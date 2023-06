Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Paraná bateu recorde de declarações de Imposto de Renda Pessoa Física em 2023. Ao todo, 2.705.963 declarações foram transmitidas por paranaenses para a base de dados da Receita Federal, superando as 2.377.623 entregues em 2022.

O prazo para entrega das declarações terminou na última quarta-feira (31). No Brasil inteiro foram entregues 41.151.515 declarações, quantidade que também é recorde dentro da série histórica da Receita Federal.

Quem não entregou a declaração no prazo está sujeito a uma multa de 1% mês sobre o valor do imposto de renda devido, com limite de 20% do valor total do imposto de renda. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74.