Um acidente entre um caminhão e um carro matou três pessoas em Pontal do Paraná, no litoral do estado, na manhã desta quarta-feira (1º). A informação é do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

O caso aconteceu na PR-407, bairro Guaraguaçu. De acordo com a polícia, os veículos bateram de frente.

Para atender a ocorrência, a rodovia precisou ficar interditada por algumas horas, de acordo com a concessionária EPR Litoral Pioneiro. A liberação ocorreu por volta de 11h.

Segundo informações preliminares da PRE, as vítimas são um homem, uma mulher e uma criança de seis anos. O veículo tem placas de Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

As causas do acidente devem ser investigadas pela Polícia Civil (PC-PR).

