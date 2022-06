Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um bebê de cinco meses e 22 dias morreu, nesta quinta-feira (16), afogado com leite materno em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A mãe, de 29 anos, acabou sendo detida e levada à delegacia, por suposto abandono de incapaz, já que ela só percebeu a morte do filho muitas horas depois.

O caso foi numa residência da Rua Doutor Mieceslau Adolpho Celinski, no bairro Boa Vista. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mãe chamou o Samu por volta das 14h30, pois foi ao berço ver o filho e encontrou a criança morta. Quando os socorristas chegaram e atenderam o bebê, notaram que o óbito já tinha ocorrido há mais de três horas, por causa de uma obstrução de vias aéreas (engasgo com o leite). Eles desconfiaram de que havia algo errado e chamaram a Polícia Militar e o Conselho Tutelar.

Na presença dos policiais e conselheiros, a mulher afirmou que tinha amamentado a criança por volta das 8h e a colocou para dormir. Disse que em seguida foi a outros cômodos lavar roupa, cuidar da casa e, por volta das 14h, quando voltou ao quarto da criança, a encontrou arroxeada, sem respirar e toda molhada de leite materno. Foi quando ela correu para a vizinhança pedindo ajuda e que alguém chamasse o Samu.

Havia outra criança de dois anos e seis meses na casa. Diante da possibilidade de um caso de abandono de incapaz, a Polícia Militar levou a mãe das crianças à delegacia para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil não confirmou se a mulher foi ouvida e liberada ou se ficou detida. O corpo da criança foi levado à UPA da cidade.