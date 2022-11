Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Corpo de Bombeiros encontrou, por volta das 16h30 desta terça-feira (15), o corpo de uma das crianças levadas pela correnteza do Rio Iguaçu, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com informações do local, a vítima tinha 11 anos. O trabalho segue no local com a busca do outro pequeno, de 7 anos.

As buscas no local começaram por volta das 14h30 e são realizadas pelo Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost). O trabalho acontece na Rua Hélio Thomaz, no Jardim Independência.

De acordo com o tenente Fonseca, a correnteza está bastante forte no local. “As possibilidades são muito vastas. A criança pode ter descido com bastante velocidade ou ter encalhado em algum ponto. Estamos fazendo uma busca bastante completa, de um lado a outro da margem. Não temos muita noção de quanto esse trabalho pode levar”, explicou.

Uma testemunha descreveu no local que o menino menor estaria no ombro do irmão quando o desaparecimento aconteceu. “Eu estava limpando a casa e, quando olhei para o lado, eles estavam pedindo ajuda. Até pulei dentro do rio e consegui ajudar um, mas quando olhei para o lado, pelo menos um já havia afundado”, descreveu.

Mais informações em breve.