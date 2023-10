Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, por volta das 7h30 desta segunda-feira (23), que a BR-277 foi totalmente liberada após o acidente registrado na madrugada entre um carro e um caminhão, na região da Colônia Witmarsun. A colisão frontal resultou na morte do motorista do Fiat Uno e deixou o caminhoneiro com ferimentos graves.

Após o impacto, o caminhão foi parar em uma área de vegetação e o condutor ficou preso nas ferragens. O homem foi resgatado por uma equipe de emergência e encaminhado ao Hospital de Palmeira. Já o motorista do Uno, de aproximadamente 50 anos, morreu no local.

A BR-277 chegou a ficar bloqueada e, posteriormente, no sistema siga e pare, por cerca de 3 horas.