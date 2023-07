Avião desaparecido no Paraná

O avião, que levava três pessoas, desapareceu na segunda-feira (3), depois que saiu, às 7h50, do aeroporto de Umurama, no Noroeste do Paraná, e tinha como destino Paranaguá, no litoral. A previsão de chegada era às 10h24.

O avião que desapareceu transportava dois servidores do Governo do Paraná, além do piloto. A informação foi confirmada em nota enviada à imprensa por volta das 18h de segunda-feira.

Felipe Furquim, Jonas Borges Julião e Heitor Genowei Junior. Foto: Reprodução/Redes Sociais.

O piloto do avião que desapareceu na Serra do Mar, no Paraná, trata-se de Jonas Borges Julião. A esposa do piloto pediu por orações e acredita que todos estejam bem.

Os dois passageiros, que são servidores do Governo, são Heitor Genowei Junior, superintendente do Viaje Paraná, divisão da Secretaria de Estado do Turismo; e Felipe Furquim, diretor da Casa Civil na região noroeste