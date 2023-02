Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um rapaz de 21 anos levou um baita susto ao arrebentar a corda da tirolesa que ele fazia na tarde deste sábado (11). O acidente aconteceu na Lagoa Azul, que fica em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Segundo os socorristas do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), o rapaz caiu de uma altura de aproximadamente 20 metros. A queda se deu no momento em que a tirolesa passava pela água, por isso o rapaz teve mais chances.

A equipe médica do helicóptero conseguiu resgatar o rapaz, que foi retirado do local de difícil acesso onde caiu. Ele foi levado pelo BPMOA ao Hospital do Rocio, em Campo Largo.

Os socorristas, no local do acidente, disseram que ele saiu do local em estado considerado estável. Ele sentia muitas dores no peito e na coluna devido ao trauma.

A Lagoa Azul é um ponto de Campo Magro muito buscado por quem quer aproveitar o turismo rural nas áreas próximas de Curitiba.

Atualmente, uma empresa terceirizada faz o serviço de tirolesa no local, mas a reportagem da Banda B não conseguiu contato com essa empresa.