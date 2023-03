Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 34 anos foi morto com tiros na cabeça e no peito na noite de segunda-feira (6) no Conjunto Violin, na zona norte de Londrina. Durante a execução, o cachorro de Alan Grigolli de Almeida tentou proteger o dono e também foi morto pelo autor dos disparos.

O homem estava em casa e teria saído para atender uma pessoa no portão, quando foi surpreendido pelos tiros. Uma pistola teria sido usada à curta distância, conforme a Polícia Militar.

Neste momento, o cão teria avançado contra o assassino e também foi baleado, não resistiu ao ferimento e morreu ao lado do dono. O corpo do homem, que saiu do sistema prisional recentemente, foi encaminhado ao IML.