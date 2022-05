Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motorista aparentemente embriagado entrou de carro “com tudo” dentro de uma loja de peças automotivas do bairro Portão, em Curitiba, na manhã deste sábado (14). Ele derrubou 30 metros de grade e acabou prensado entre uma grade e um poste. Apesar do grande estrago, o motorista não se feriu e foi encaminahdo à delegacia.

O acidente ocorreu por volta das 7h40 na esquina da Rua Professor Zildo Manoel da Cruz com a Avenida Presidente Arthur Bernardes. Ele saiu do traçado da rua e subiu em direção à calçada. Derrubou as placas com os nomes da rua e uma placa que sinaliza uma lombada.

Ele foi derrubando a grade da loja de velocímetros com o bico do carro, até ficar prensado entre uma das grades e um poste. A Polícia Militar esteve no local e prendeu o motorista em flagrante. ele foi levado à Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran).

Carro não adaptado

Conforme a Polícia Civil, o homem é cadeirante, mas dirigia um carro não adaptado a portadores de necessidades especiais. A polícia está averiguando como isso foi possível. Além disso, ele foi submetido ao teste do bafômetro, que acusou que ele estava alcoolizado. Isso rendeu uma autuação em flagrante por embriaguez ao volante. Ele foi interrogado e ficou preso.

A polícia não informou detalhes do interrogatório, nem se ele foi autuado por outros crimes além da embriaguez ao volante.