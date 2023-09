Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma das câmeras de monitoramento da BR-376 flagrou o tombamento de um bitrem no sábado (9) na BR376, em Tibagi. O motorista ficou em estado grave.

O condutor do caminhão com placas de Cuiabá/MT seguia pela rodovia, quando em uma curva, no quilômetro 450, tombou na pista e deslizou por vários metros até parar fora da pista. Na imagem é possível ver que ele quase atinge uma carreta que segue pela rodovia.

O motorista sofreu ferimentos graves e precisou de atendimento dos socorristas. Ele foi levado de helicóptero para o Hospital Regional de Ponta Grossa.

A carga de farelo ficou espalhada pela rodovia e nas margens da pista.

Veja o vídeo do tombamento do caminhão