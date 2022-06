Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um caminhão bateu contra uma passarela na BR-476, na Rodovia do Xisto, no fim da tarde desta quarta-feira (1°). O acidente deixou o trânsito lento na região, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A batida aconteceu na altura do quilômetro 46, na região da Vitória Régia. A rodovia da pista sentido Araucária ficou interditada e causou lentidão no trânsito. A pista sentido Curitiba também registrou alto tráfego de veículos.

Pouco antes das 20h, a pista foi totalmente liberada para os motoristas. O homem de 65 anos que dirigia o caminhão foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador com ferimentos moderados.