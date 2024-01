Uma pessoa morreu ao se envolver em um acidente na BR-277, em Guarapuava, na região central do Paraná, na manhã deste domingo (28). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não compartilhou detalhes sobre a vítima.

De acordo com as informações divulgadas, um caminhão saiu da pista no KM 306 e caiu em uma ribanceira. O trecho é de serra.

Outros veículos não se envolveram no acidente. O trânsito está fluindo normalmente, conforme a PRF.