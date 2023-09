Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grave acidente com um caminhão em chamas impressionou os motoristas que passaram pela BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, na noite desta segunda-feira (25). O veículo que pegou fogo interditou a rodovia na altura do km 45,5, na pista sentido capital paranaense.

De acordo com a concessionária Arteris, que administra o trecho, o acidente aconteceu por volta das 20h30 e a pista ficou completamente bloqueada por aproximadamente três horas. A fila no local chegou a 11 quilômetros.

Não há informações sobre vítimas do acidente.