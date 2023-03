Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um caminhão carregado com soja furou o bloqueio feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 42 da BR-277 e seguiu na pista sentido litoral até colidir contra um guindaste. A rodovia estava interditada devido aos riscos de desmoronamento no local.

De acordo com a PRF, o caminhoneiro não ficou ferido. Parte da carga de soja ficou espalhada na região.

Bloqueio no KM 33

A BR-277 foi interditada na tarde de terça-feira (7), em razão de um afundamento do asfalto. Técnicos estiveram no local e constataram que o terreno está ‘geologicamente comprometido’.

Um desvio foi feito na altura do quilômetro 33 da BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná.

Em nota, a PRF explicou que o desvio tem cerca de um quilômetro de extensão, inciando-se no km 33,9, com término no km 32,8 (sentido litoral). Neste trecho, há uma faixa em cada sentido em pista simples (uma sentido capital e outra, litoral).

O desvio permanecerá até a conclusão das obras no local do afundamento do pavimento, sendo que não há previsão de liberação para este trecho.

De acordo com o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), o afundamento aconteceu em razão das chuvas ocorridas nos últimos dias, na Serra do Mar.