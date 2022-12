Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O tombamento de um caminhão provocou novo ponto de bloqueio na BR-277 durante a manhã desta quinta-feira (22), em Morretes, no Litoral do Estado.

Reprodução BPMOA

De acordo com o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), o veículo teria perdido o controle próximo ao quilômetro 31. A equipe médica prestou socorro no local, mas a vítima foi encaminhada ao hospital de ambulância. Os ferimentos do motorista não são considerados graves.

Há pelo menos dois meses a rodovia sofre com deslizamentos. Na manhã de quarta-feira (21), o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) liberou uma faixa adicional de tráfego na altura do km 39, um dos locais atingidos por deslizamento de terra nas últimas semanas.

Segundo o DER/PR, a fila no local do desvio, era de 5 quilômetros no sentido Curitiba e 15 quilômetros no sentido Litoral.