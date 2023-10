Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motorista, de 41 anos, foi preso por embriaguez ao volante após ser flagrado dirigindo um caminhão em ziguezague e quase provocar um acidente na BR-369, em Corbélia, no oeste do Paraná, durante a madrugada desta sexta-feira (27).

A carreta quase bateu de frente com um ônibus e também quase bateu na entrada de uma praça de pedágio. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu realizar a abordagem, mas o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro, no entanto foi preso por apresentar sinais de embriaguez.

O motorista confessou ter bebido antes de dirigir, de acordo com a PRF. No interior do caminhão os agentes da PRF encontraram várias latas vazias de cerveja.