Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um caminhoneiro ficou ferido ao perder o controle do caminhão que dirigia e bater contra a praça de pedágio desativada de São Luiz do Purunã, em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba. O acidente aconteceu durante a madrugada desta terça-feira (18) no km 132 da BR-277.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista seguia sentido Ponta Grossa, quando atingiu a estrutura. Duas das três cancelas precisaram ser interditadas e o trânsito ficou complicado no local.

Apesar do impacto, o caminhoneiro teve ferimentos leves.