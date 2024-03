O motorista de um caminhão carregado com botijões de gás morreu carbonizado em um gravíssimo acidente registrado na manhã deste sábado (30). O veículo tombou na altura do Km 473 da BR-277, em Nova Laranjeiras, nas proximidades da ponte do Rio das Cobras, na pista sentido Guaraniaçu.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista teria perdido o controle do veículo na rodovia e o caminhão tombou para o lado esquerdo, do condutor. Após o impacto, o veículo pegou fogo e testemunhas relataram uma série de explosões em sequência. O motorista não conseguiu sair do veículo e morreu carbonizado. O caminhão ficou completamente destruído pelo fogo.

De longe, explosões e uma fumaça preta eram vistos da rodovia, que teve que ser interditada totalmente devido ao risco da carga, por volta das 10h40, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O fogo chegou a se alastrar em uma parte da vegetação às margens da BR-277, mas foi controlado pelos bombeiros. Mesmo com o perigo de novas explosões, moradores da região foram até o local e saquearam os botijões de gás.

No início da tarde, a BR-277 foi liberada, após passar cerca de duas horas completamente bloqueada. O corpo do motorista do caminhão foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Acidente chegou a interditar totalmente a BR-277, em Nova Laranjeiras (Vídeo: Corpo de Bombeiros)

Acidentes na BR-277

Outros dois acidentes mobilizaram as equipes de socorro na BR-277 entre esta sexta-feira (29) e o sábado (30). Em Morretes, um ônibus de turismo – que transportava 28 passageiros – pegou fogo e ficou destruído. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O caso foi registrado na manhã deste sábado.

Já em Candói, também na BR-277, outro caminhoneiro morreu em um acidente, nesta sexta-feira. A vítima foi ejetada do veículo, e não resistiu