Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um idoso, de 67 anos, que estava sendo mantido como refém por dois suspeitos foi salvo por policiais do Pelotão de Polícia Choque de Ponta Grossa, da Polícia Militar, na noite desta sexta-feira (1). Os agentes passavam pela PR-151, em Castro, quando viram um caminhão bitrem estacionado às margens da rodovia e, logo atrás, um carro de cor escura. Quando os agentes se aproximaram do veículo, viram que um homem encapuzado estava sendo ameaçado com uma arma.

De acordo com a PM, ao perceberem a presença dos agentes, os suspeitos atiraram contra os policiais, que revidaram e atingiram os dois homens. Os suspeitos não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML). Dois revólveres foram apreendidos.

O idoso que estava sendo mantido refém foi libertado sem ferimentos e o caminhão e a carga, que estavam sendo roubados, foram recuperados. O homem contou que foi abordado e rendido pelos suspeitos na altura da cidade de Carambeí e que foi obrigado a dirigir o bitrem sentido Piraí do Sul, a todo momento sendo ameaçado com as armas.

O condutor do veículo suspeito que estava atrás do caminhão fugiu e não foi encontrado até o momento.