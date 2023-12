Um carro caiu dentro do Rio Marreco em Toledo, no Oeste do Paraná, nesta quinta-feira (7), mas nenhuma pessoa foi encontrada dentro. Informações apuradas no local revelam que a picape tentou atravessar a Rua Ângela Zanella, no Jardim Coopagro, e acabou sendo arrastada pela forte correnteza.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados, mas não encontraram nenhuma pessoa dentro do veículo. A Guarda Municipal também esteve no local e as equipes continuam averiguando para descobrir se havia alguém dentro do carro quando caiu dentro da cachoeira. Militares estão em busca de possíveis vítimas do acidente, que podem ter sido arrastadas pela correnteza.

Ainda não se sabe se foi um acidente na tentativa de atravessar o rio ou se a água inundou a estrada e o carro foi puxado para a cachoeira pela correnteza.