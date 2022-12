Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher morreu após o carro cair da ponte do Rio Passaúna, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na tarde desta quarta-feira (30). O marido da vítima também estava no veículo e foi resgatado com vida da água.

De acordo com as informações apuradas pela RICtv, o marido estava dirigindo o carro e perdeu o controle da direção ao fazer uma curva. Ele teria tirado o corpo da vítima da água. Os socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados e tentaram reanimá-la.

O motorista foi levado para o hospital, com ferimentos leves.