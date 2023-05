Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Três pessoas morreram, na tarde desta terça-feira (23), após um carro e um caminhão baterem de frente no quilômetro 195 da BR-277, em Palmeira, na região dos Campos Gerais.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um veículo Astra, com placas de Laranjeiras do Sul, e um caminhão, com placas de Curitiba. Todas as vítimas estavam no carro.

O motorista do caminhão fez teste do bafômetro, que apontou resultado negativo.

Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no local. O Instituto Médico Legal (IML) fez o recolhimento das vítimas.

A Polícia Civil investiga a dinâmica da batida.