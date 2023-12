Um carro invadiu um mercado após um acidente de trânsito no bairro Interlagos, em Cascavel, na tarde desta sexta-feira (1º).

Após dois veículos baterem no cruzamento das ruas Pitágoras e Leonardo da Vinci, um dos condutores perdeu o controle e o carro foi em direção à fachada do mercado.

No interior do estabelecimento, algumas prateleiras com bebidas caíram, causando prejuízo ao mercado. Além disso, a grade de proteção de uma das portas do mercado ficou danificada.