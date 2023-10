Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma equipe da Rone, da Polícia Militar do Paraná, localizou na noite desta quarta-feira (25), o carro utilizado em um assassinato cometido em Campo Largo, em frente a uma creche. O crime foi realizado em plena luz do dia, no momento em que a vítima deixava uma criança na instituição de ensino.

Com apoio das câmeras da Muralha Digital, instaladas em Campo Largo, a Guarda Municipal repassou informações sobre o veículo suspeito de participação no crime cometido no bairro Ferraria. Outros equipamentos flagraram os suspeitos fugindo em direção a Curitiba.

Já na noite desta quarta, o carro, que tinha placas adulteradas e alerta de furto, foi encontrado pelos agentes da Rone. Um rapaz, que usa tornozeleira eletrônica, estava em posse do automóvel HB20. Tanto o veículo como o suspeito foram encaminhados à Central de Flagrantes.