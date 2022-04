Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem e uma mulher, que não tiveram as identidades divulgadas, foram encontrados desmaiados em uma casa de Califórnia, norte do Paraná, na madrugada deste sábado (30). A denúncia informava que os dois estavam no quintal da residência, localizada na Rua Fernando Martins, sem reação.

O casa estava vazia. O homem e a mulher ainda estavam desmaiados, na chegada da Polícia Militar (PM), e aparentavam embriaguez. Uma ambulância da cidade levou ambos para o pronto-socorro.

Foi necessário acionar o Conselho Tutelar, após os policiais serem informados de que o filho de um deles, de um ano de idade, estava abandonado em uma festa, na Rua Salvador Voltarelli.

As conselheiras recolheram o bebê e o levaram à casa dos avós paternos. A festa em que a criança foi deixada já havia sido alvo de uma denúncia por perturbação de sossego.