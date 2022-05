Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um casal foi encaminhado à Central de Flagrantes depois de tentar aplicar um golpe contra um restaurante em Curitiba, na noite deste sábado (30). Os dois teriam fingido que estavam passando mal após comerem para não pagarem a conta de R$ 401.

Uma viatura do Samu chegou a ir até o local para fazer os primeiros atendimentos e o médico constatou que o casal não tinha nenhum problema de saúde.

Eles foram enquadrados no crime de estelionato. De acordo com a Polícia Militar, o casal já tem passagens pela polícia por conta do mesmo crime.

O gerente do restaurante registrou um boletim de ocorrência sobre o caso.