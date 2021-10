O corpo de um jovem foi localizado em uma cova rasa na manhã desta quarta-feira (29), nas proximidades da Rua André Ferreira Barbosa, no bairro Pinheirinho, em Curitiba, em frente ao terminal de ônibus. Uma pessoa que caminhava pelo terreno, onde funciona um parque de diversões, viu a mão da vítima para fora da terra e chamou a polícia.

Ainda não há informações sobre a identidade do homem, um jovem. Conforme o perito Edimar Cunico, que esteve no local analisando o corpo, a vítima foi sepultada clandestinamente há pelo menos um mês. O corpo estava enrolado em um cobertor e uma lona, e enterrado a poucos metros da superfície.

Galeria e a terra que cobriam o corpo se movimentaram no terreno, expondo parte do cadáver e possibilitando que fosse localizado. Outra coisa que chamou a atenção foi o cheiro forte no terreno.