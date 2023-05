Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Cerca de R$ 100 mil em mercadorias sem notas fiscais foram apreendidas em uma ação da Receita Federal na cidade de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná.

A ação foi realizada na segunda-feira (8), no Centro de Distribuição de Remessas Postais da cidade. Foram retidas 423 caixas em situação irregular. Celulares, iPad’s, caixas de som e até mesmo insumos cirúrgicos foram encontrados pelas equipes.

Todos os produtos foram levados para a sede da Receita Federal de Foz. Se ficar caracterizada a destinação comercial dos produtos, os responsáveis serão denunciados ao Ministério Público Federal.