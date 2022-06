Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Cinco pessoas foram mortas a tiros na noite de quinta-feira (16) em Irati, na região central do Paraná. Segundo a polícia, foram efetuados 30 disparos e as vítimas também receberam golpes de facão.

O crime aconteceu em um terreno com três casas. A suspeita, conforme as investigações, é que a motivação do crime foi acerto de contas em virtude de uma briga.

As vítimas eram quatro homens e uma mulher com idades entre 18 e 33 anos.