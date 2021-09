Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na noite desta segunda-feira (27), um homem de 38 anos ficou ferido ao ser golpeado pelo ex-marido da sua namorada, conforme os relatos feitos à Polícia Militar (PM). Armado com um facão, o agressor atacou ele e a mulher. A ocorrência foi registrada na rua Augusto Massareto, zona norte de Londrina, cidade do norte do Paraná.

Os moradores da região contaram que escutaram um estrondo causado pela queda do portão da casa das vítimas. Em seguida, também ouviram a discussão entre os três e já encontraram o vizinho ensanguentado caído na calçada. Ele teve ferimentos nas costas e rosto. O agressor conseguiu fugir.

Conforme informações da PM, testemunhas falaram que o homem não aceita o fim do relacionamento e teria tentado matar o casal. O Siate e o Samu fizeram atendimento médico ao ferido, que foi encaminhado ao Hospital Universitário de Londrina com o quadro estável.

Os vizinhos limparam o sangue que ficou na calçada para ajudar a família.