O Governo do Estado mandou na manhã desta quinta-feira (1º) insumos emergenciais ao Litoral. Os caminhões foram escoltados pelo Batalhão de Polícia de Choque, da Polícia Militar, e pela Polícia Rodoviária Federal. A ação é uma medida de suporte em abastecimento aos sete municípios da região em razão dos bloqueios nas rodovias de acesso por conta dos deslizamentos e das chuvas. O trajeto será pela BR-277, liberada parcialmente nesta quarta-feira (30) .

Ao todo, o caminhão da Secretaria de Saúde possui uma carga de quase 900 volumes, com 42 itens, como medicamentos, soro, material de primeiros socorros, desinfetante, máscaras e luvas. Os materiais serão armazenados numa base logística na 1ª Regional de Saúde, em Paranaguá.

A ação ocorre em parceria com a Defesa Civil, que está disponibilizando outros 100 cilindros de oxigênio em seu caminhão. A Fundação Estatal de Atenção em Saúde (Funeas) também integra a iniciativa e encaminhou, ainda, cargas extras de álcool em gel, medicamento, avental e outros utensílios. Também faz parte da escolta dois caminhões do Conselho Regional de Medicina Veterinária com cinco veterinários.