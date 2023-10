Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grave acidente entre um carro e um ônibus de turismo foi registrado na madrugada desta quinta-feira (26), na BR-373, em Candói, na região central do estado. O condutor do Renault Sandero, que não tinha Carteira Nacional de Habilitação, morreu após tentar uma conversão na rodovia. Outros quatro ocupantes do carro tiveram ferimentos e foram encaminhados para o Hospital Santa Clara.

O ônibus, com 51 passageiros, saiu de Capanema e tinha como destino Curitiba. Na altura do km 417, o motorista foi surpreendido com uma manobra do condutor do Sandero. A parte dianteira do coletivo atingiu a lateral esquerda do carro.

Com o impacto, o condutor do carro, de 26 anos, morreu no local. Nenhum ocupante do ônibus sofreu ferimentos e o teste do bafômetro do motorista deu negativo para ingestão de álcool.