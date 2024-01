Foi localizado, na manhã desta segunda-feira (8), o corpo do adolescente de 17 anos que se afogou em Matinhos, no Litoral do Paraná. O rapaz estava desaparecido desde a noite de sábado (6), quando se afogou enquanto nadava com a irmã, de 13 anos. Um outro rapaz que estava na praia ainda tentou salvar a vítima, mas ela submergiu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado a cerca de 200 metros da areia, por guarda-vidas do Cadeirão de Caiobá. A equipe que estava em ronda com a moto aquática para ajudar nas buscas foi até o local e retirou o corpo da água.

A família do adolescente foi informada sobre a localização do corpo do jovem. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML)