O corpo de um recém-nascido foi encontrado por funcionários de um aterro sanitário no começo da noite desta sexta-feira (11). O local fica em Rio das Pedras, no bairro de Alexandra, em Paranaguá, no Litoral do Estado. De acordo com funcionários do aterro, o bebê foi encontrado sem sinais vitais dentro de uma sacola plástica.