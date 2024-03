O corpo do homem que foi espancado e jogado no mar foi encontrado na manhã desta sexta-feira (29), em Guaratuba, no litoral do Paraná. A princípio, a vítima está identificada inicialmente como Alessandro de Oliveira Jaques.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma mulher encontrou o corpo do homem espancado boiando próximo a travessia do Ferryboat.

Sete horas após o crime, os dois suspeitos foram presos. Eles estavam no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) solicitando passagens para ir embora da cidade.

