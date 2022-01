Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O corpo de um homem foi resgatado em uma fenda de cerca de 50 metros de profundidade na parte alta do Cânion do Vale do Jaguaricatu, em Sengés, na madrugada deste sábado (15), às 5h50. Foram cerca de 11 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros, que chegou ao local por volta das 18h50 desta sexta-feira (14). Segundo a Polícia Civil, a vítima se trata de um homem desaparecido desde o último domingo (9).

De acordo com os bombeiros de Jaguariaíva, que foram acionados para o resgate em Sengés, um policial militar de folga estava passando pela região na sexta-feira e visualizou o corpo do homem. As equipes precisaram usar técnicas de rapel para chegar até o corpo da vítima, e técnicas com polias para a retirada do corpo da fenda.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).