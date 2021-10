O pequeno Pyetro Kaylan de Oliveira, de 10 anos, foi atropelado por um micro-ônibus na cidade de Guaporema, no noroeste do Paraná, no início da tarde desta segunda-feira (18). Ele ficou preso debaixo do veículo, teve uma fratura grave na perna e precisou de remoção aeromédica ao hospital.

(Foto: Divulgação / Samu) 18 de outubro de 2021 – 18:25 – Atualizado em 18 de outubro de 2021 – 18:34

O acidente foi na Avenida Padre Evaldo Feldhaus. Testemunhas relataram à Polícia Militar (PM) que o menino estava de brincando de bicicleta e atravessou a rua, possivelmente sem notar a aproximação do veículo. O motorista do micro-ônibus não conseguiu frear em tempo.

Com o impacto da batida, o garoto foi arrastado por alguns metros e acabou preso embaixo do rodado dianteiro. Várias pessoas tentaram entrar embaixo do ônibus para acalmar a criança e ver como podiam tirá-lo de lá, enquanto o socorro estava a caminho. Socorristas de Rondon e bombeiros de Cianorte, que fica a 49 quilômetros de Guaporema, tiveram muito trabalho para retirar a vitima do local.

Após retirada do menino debaixo do ônibus, ele precisou ser entubado ainda no local e estabilizado. O Samu acionou um helicóptero para levá-lo ao Hospital Universitário de Maringá com uma fratura de fêmur, além de lesões na barriga. Pyetro precisou de cirurgia de emergência.