Uma criança, de três anos, morreu afogada na piscina de uma casa, na tarde deste domingo (5), em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba. O caso aconteceu na rua Topázios, no Jardim Boa Vista.

De acordo com o apurado pela Banda B, o menino estaria sob os cuidados do bisavô e teria ido brincar no quintal de casa, quando a tragédia aconteceu.

Conforme o aspirante Magalhães, da Polícia Militar, foram feitas várias tentativas de reanimação, mas a criança não resistiu.

“Pelo o que foi repassado para a Polícia Militar, uma criança estaria na casa com seu bisavô. No momento em que ele estaria fazendo o almoço, percebeu que a criança tinha ido brincar no quintal e quando foi ver o menino tinha caído dentro da piscina. Ele tentou fazer o processo de reanimação, tentou acionar o serviço de atendimento médico, mas infelizmente a criança veio a óbito”, disse.

O policial militar reforçou que foi uma fatalidade.

“É muito difícil, porque criança vai brincar de qualquer jeito e eles não têm noção do perigo, das coisas que podem acontecer. Foi uma fatalidade”, afirmou.