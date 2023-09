Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um idoso, de 76 anos, foi morto na noite desta terça-feira (26), após ter a casa invadida por dois homens encapuzados, em Almirante Tamandaré, na Grande Curitiba. João Maria de Lima, conhecido como Neno, estava acompanhado da mulher, que possui dificuldades de locomoção, quando os criminosos acessaram o imóvel.

Segundo vizinhos, Neno era conhecido na região e mantinha a casa com a aposentadoria e também com trabalhos em um ferro velho. As testemunhas chegaram a contar que o idoso dormia abraçado com o dinheiro, com medo de que alguém pudesse levar.

Os criminosos atacaram Neno com golpes de faca e fugiram com uma sacola e eletrodomésticos. A mulher que morava com o idoso viu os suspeitos, mas não conseguiu impedir o crime. “Ofenderam a integridade física dele com diversas facadas”, comentou o tenente Fernando. A polícia acredita em latrocínio.