A Delegacia de Homicídios de Maior Complexidade (DHMC), da Polícia Civil do Paraná (PCPR), realizou 143 prisões de janeiro até 17 de outubro de 2024. O número é 76,5% maior do que o registrado em todo o ano passado, quando foram efetuadas 81 capturas. As detenções ocorreram em decorrência de diversos crimes, incluindo roubo, estupro de vulnerável, tráfico de drogas e violência doméstica.

O Paraná é o único estado brasileiro que tem uma delegacia constituída e voltada à elucidação de crimes antigos. O delegado Thiago Filgueiras explica que a prioridade da DHMC é o cumprimento de mandados de prisão por sentenças condenatórias transitadas em julgado (as que se tornam definitiva e não cabe mais recurso).

“A atuação da delegacia inclui operações especiais e ações de saturação, que têm como objetivo aumentar a presença policial nas áreas mais afetadas pela criminalidade. Esses esforços têm sido fundamentais para a captura de foragidos e para garantir a segurança da população”, afirma o delegado.

Somente no mês de outubro, foram realizadas nove prisões de foragidos. Em uma das operações, um condenado por roubo, com pena de cinco anos e quatro meses, foi capturado enquanto trabalhava em um posto de gasolina em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Na última quarta-feira (16), dois foragidos foram presos no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC). O primeiro, vindo da Bahia, possuía dois mandados por roubo a mão armada, totalizando 13 anos de pena, e foi encontrado em uma ocupação irregular. O segundo havia sido condenado a 17 anos e quatro meses pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas.

“Essas ações refletem o objetivo da PCPR de desarticular organizações criminosas e garantir a segurança da população usando técnicas de inteligência policial”, enfatiza Filgueiras.

DHMC – A Delegacia de Homicídios de Maior Complexidade foi implantada em 2014, em Curitiba, quando foi criada no Estado a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A DHMC trabalha com todos os crimes que não foram elucidados pelas delegacias comuns em até dois anos. Além disso, a partir de sua criação, herdou todos os casos de homicídios mais antigos ocorridos em Curitiba e que permaneciam sem solução.

Os crimes envolvem dificuldades relacionadas ao entendimento da dinâmica dos fatos, depoimentos controversos e outras particularidades das investigações. Para atuar nessa área, os policias passam por treinamento, se aprofundam em conhecimentos de mobilidade social e urbana, além de pesquisarem a fundo a dinâmica de atuação dos grupos criminosos.