Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um dj de 27 anos matou a namorada a facadas durante a madrugada deste domingo (9), no bairro Campo do Santana, em Curitiba. Ao lado do corpo, policiais encontraram o cachorro do casal, também morto. Após o crime, o agressor tentou tirar a própria vida, mas um áudio enviado à família permitiu o socorro das autoridades de segurança a tempo.

De acordo com testemunhas, agressões e ameaças contra a vítima eram comuns. A jovem de 26 anos chegou, recentemente, a se mudar para a casa de uma amiga, mas retornou após apelo de familiares do agressor. Testemunhas relatam que a jovem chegou, recentemente, a ser amarrada em um botijão de gás como forma de ameaça.

Em áudio enviado à família, o dj confessa o crime. Foi graças a esse áudio, que a família dele conseguiu acionar equipes de socorro.

Um morador da região, que ajudou a arrombar o portão da casa, descreveu que a casa estava cheia de sangue. “Quando eu cheguei, o rapaz estava no sofá, mas eu escutei ele falando posteriormente com os pais”, explicou.

O agressor foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador. Após a alta, será levado à Central de Fragrantes, para registro do crime.

A Polícia Civil segue investigando o caso.

Mais informações em breve.