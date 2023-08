Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dois jovens, de 19 e 22 anos, morreram depois que o carro em que estavam atingir a cabeceira de uma ponte no Rio Tonete, na BR-239, em Nova Cantu, no centro-oeste do Paraná.

De acordo com a Polícia Militar (PM-PR), o acidente aconteceu por volta das 4h50 deste domingo (27).

Outro homem, de 28 anos, estava no carro, mas teve apenas ferimentos leves, segundo a polícia.

O condutor, de 22 anos, foi encaminhado para o hospital da cidade após o acidente, mas não resistiu. Já o passageiro, de 19 anos, morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão.