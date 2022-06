Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma tentativa de impedir uma agressão contra uma mulher terminou com morte no bairro Pilarzinho, em Curitiba, na madrugada desta quinta-feira (16). Ao perceber uma briga de casal, o dono de um bar e um cliente foram até os dois para evitar agressões contra a vítima do sexo feminino. Entretanto, o homem reagiu de maneira agressiva.

Após o homem efetuar três disparos, o dono do bar e o cliente retornaram para o estabelecimento. Entretanto, na sequência, o suspeito voltou a disparar tiros e desta vez baleou as vítimas.

“É um dono de estabelecimento que está correndo risco de morte, porque foi um disparo que atingiu o abdômen dele. E a outra vítima, que estava dentro do bar, sem saber de nada, recebeu um tiro na cabeça e veio a falecer”, contou o socorrista Benjamim.

A vítima que não resistiu era o cliente do bar e foi identificada Adriano Norato Moraes, de 41 anos.

Casal foge após disparos

De acordo com informações, o casal estava discutindo por volta das 2h desta quinta-feira (16), em um banco de praça, que fica localizado em um centro comercial, atrás de uma igreja. O bar em que as vítimas estavam fica na rua São Salvador, próximo ao local.

Logo após os disparos, o homem e a mulher fugiram em um veículo e não foram identificados. Algumas pessoas chegaram a falar que esta é a segunda vez que o casal aparece na região. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Paraná (PCPR), assumiu as investigações do caso.