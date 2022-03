Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Duas amigas foram agredidas pelo paquera de uma delas nesta sexta-feira (25), na Vila Reis, em Apucarana, e precisaram ser levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O agressor também ficou machucado e também precisou de atendimento médico.

A PM foi até o local e conversou com uma das vítimas, que disse que estava com sua amiga e o paquera dela, quando os dois começaram a discutir. Momentos depois, conforme uma das vítimas que chamou à polícia, o homem deu um soco no rosto da ‘ficante’.

Ao tentar ajudar a amiga, a mulher também passou a sofrer agressões por parte do homem e a briga só terminou quando pessoas que passavam pela rua ajudaram as vítimas.

