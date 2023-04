Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, prendeu uma dupla de contrabandistas, transportando cigarros no fundo falso de um ônibus, em Lindianópolis, no norte do Paraná.

Durante as buscas, a equipe policial localizou um fundo falso no assoalho do ônibus, onde havia grande quantidade de cigarros contrabandeados do Paraguai. Os dois ocupantes do veículo foram presos em flagrante, interrogados e encaminhados para prisão em Londrina

Os dois homens possuem histórico criminal de contrabando de cigarros. O ato de importar mercadoria proibida tem pena de prisão de 2 a 5 anos e multa.