Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma jovem de 19 anos, que deixava uma igreja de Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, pode dizer que nasceu de novo. Vítima de um assalto no Jardim Roma, na noite desta sexta-feira (2), ela acabou baleada após ação do criminoso. Entendendo como uma reação, o assaltante atirou contra a coluna da jovem, mas a bala não chegou a perfurar a coluna, mesmo com a proximidade do disparo.

O marido da vítima conta que ela estava alguns metros a frente dele quando acabou abordada. “Entre eu e ela, havia mais uma menina. Ele [assaltante] colocou as mãos no bolso dela, mas não conseguiu nada, foi quando jogou ela no chão. Foi desesperador”, descreveu.

No momento do disparo, poucas pessoas estavam na rua. Diante dos gritos por ajuda, porém, o socorro foi chamado.

De acordo com o soldado Vinícius, da Polícia Militar (PM), é provável que a bala utilizada fosse antiga. “Após o impacto, ela sentiu muita dor, inclusive encontramos a marca do disparo, mas a bala não teve energia para perfurar a coluna, então é provável que a munição fosse velha”, disse.

Em conversa com o Corpo de Bombeiros, o marido foi informado que a vítima de fato “nasceu de novo”.

“Só me resta agradecer o livramento de Deus”, concluiu o marido.

A vítima baleada foi encaminhada à Unidade de Pronto-Atendimento da cidade, mas passa bem.