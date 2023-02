Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O que era para ser uma noite de muita alegria e festas, se transformou em momento de pancadaria. Na madrugada de terça-feira (21), foliões que passavam o Carnaval em Guaratuba, no litoral do Paraná, protagonizaram cenas de luta com bombeiros civis, militares e seguranças terceirizados, contratados pela Prefeitura de Guaratuba. Veja os vídeos abaixo.

Segundo a Polícia Militar (PM), a situação aconteceu após a passagem dos trios-elétricos e já no momento de dispersão do público. Uma equipe da Operação Carnaval foi acionada para conter uma briga generalizada.

“De imediato foi solicitado reforço policial, inclusive, com equipe do BPCHOQUE, momento em que foi dada orientação para que os bombeiros se retirassem do local, mas a ordem não foi acatada e eles retornaram com agressões, inclusive, contra policiais militares”, disse a PM.

A confusão foi registrada por quem presenciou e os vídeos mostram foliões e seguranças trocando socos e chutes. Em determinado momento, um homem chega a cair ao chão com as pancadas que leva.

Veja os vídeos da confusão em Guaratuba:

Durante a pancadaria, dois policiais ficaram feridos e precisaram de atendimento médico. Segundo a PM, foi possível identificar dois bombeiros (um civil e um militar) e ambos foram encaminhados para lavratura de termo circunstanciado.

As imagens colhidas do local foram disponibilizadas para posterior confecção de boletim de ocorrência por parte dos envolvidos. A Polícia Civil deve investigar a situação.

O que diz a empresa de segurança?

Em nota, a Terceriza Segurança, empresa responsável pelos seguranças que protagonizaram as cenas de luta, informou que soube dos vídeos. A empresa disse que abriu procedimentos internos para apurar a situação e “visando assim, a tomada de todas as medidas cabíveis quanto à punição no âmbito administrativo”.

A empresa disse que também está fornecendo o suporte necessário para as autoridades locais, “cooperando com a verificação rigorosa de todos os fatos que envolvem o episódio” e ressaltou que repudia qualquer ato violento. “Reforçamos nosso compromisso com a veracidade dos fatos junto às autoridades”.